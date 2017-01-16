"Не просто високі слова": Гройсман пообіцяв Байдену, що внесок США для України буде успішним

Про це очільник уряду сказав під час зустрічі з Байденом, який перебуває з візитом в Україні.

«Я хочу запевнити вас у тому, що уряд і я особисто як прем'єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін всередині країни. Ми і далі йтимемо шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу. Ми робитимемо все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля, яких ми докладали і докладатимемо, привели нас до успіху. Я точно знаю, що зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни, - сказав Гройсман. - Наші реформи, зміни, відкритість потрібні нам, ефективна боротьба з корупцією потрібна нам. І це не просто високі слова - це те, що робитиме нас сильнішими. Ми на 100% віддані змінам у нашій країні і будемо робити все для того, аби і ваш внесок, який ви робили не один рік, мав успіх».

Гройсман подякував Адміністрації президента Обами за надану Україні допомогу в частині протидії російській агресії, проведення реформ, стабілізації економіки. Особливу увагу глава українського уряду приділив санкційній політиці США. Гройсман наголосив, що політика санкцій щодо Росії має бути продовжена до моменту повної імплементації Мінських угод і відновлення цілісності і суверенітету України.

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Гройсман запевнив віце-президента США в зацікавленості України в подальшому розвитку стратегічних відносин між країнами, а також в подальших внутрішніх перетвореннях і продовженні програми співпраці з основним кредитором України - Міжнародним валютним фондом.

За словами прем'єра, пріоритети уряду – це проведення судової реформи, масштабної приватизації, реформування енергетичного сектору, банківської системи, реформування Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден перебуває з візитом в Україні в рамках його прощального європейського турне на посаді віце-президента США.

Уряд України вважає 2017 рік роком економічного відродження України. Прогнозне зростання економіки за підсумками року становитиме 3% при інфляції 8% і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.