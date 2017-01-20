Публікація "плану Суркова" з розвалу України призвела до відставки в Кремлі - ЗМІ

Через два місяці, у грудні, звільнився керівник апарату Суркова Олександр Павлов і ця відставка може бути безпосередньо пов'язана зі скандальним листуванням, передають "Ведомости" з посиланням на власні джерела.

Знайомий Суркова дав зрозуміти, що Павлов дійсно залишив посаду, але про мотиви говорити не став, додавши, що "чув про претензії до нього з роботи". Зв'язатися з Павловим журналістам не вдалося.

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Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів «Кіберхунта» заявила, що зламала електронну пошту помічника президента РФ владислава Суркова і оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.

В СБУ заявили, що у взаємодії із Службою зовнішньої розвідки України (СЗРУ) були отримані оперативні дані, «викривають плани Російської Федерації з масштабної дестабілізації в Україні, старт якої запланований на 15 листопада 2016 року».

«Ці розвідувальні дані в цілому співпадають з вмістом так званого плану першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні під умовною назвою «Шатун», - сказав начальник департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик.