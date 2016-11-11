"План Шатун": СБУ поки не підтверджує автентичність вилучених файлів зі змовою Кремля щодо розвалу України

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".

У документі наголошується, що СБУ продовжує експертні дослідження документів, "тому розголошення інформації про їх хід, а також про виконавців може зашкодити слідству".

"Попередньо можемо повідомити, що зміст окремих файлів збігається з матеріалами, які вилучалися СБУ під час обшуків, пов'язаних з розслідуванням сепаратистських рухів в Закарпатті. Оприлюднений план по забезпеченню федерального статусу Закарпаття та інших документів фактично збігаються з документами, вилученими у одного з організаторів сепаратизму в Закарпатській області", - йдеться у відповіді.

СБУ обіцяють оприлюднити результати в установленому законом порядку після проведення експертиз і перевірки.

У своєму запиті "Українська правда" просила повідомити, підтверджена достовірність "плану Шатун", і чи аналізувалися інші документи пошти Суркова", які були оприлюднені.

Як відомо, нардеп Антон Геращенко в понеділок після 18 годин запостив у своєму Facebook посилання на матеріали з сайту "Кіберхунта" з нібито документами з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова.

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Один з документів стосується дестабілізації на Закарпатті. Інший документ про нібито план "Шатун", який спрямований на дестабілізацію політичної ситуації в країні протягом листопада 2016 році до березня 2017.

У Кремлі заявили, що Сурков взагалі не користується електронною поштою.

Але в документах основному мова йшла про листи з зазначенням адреси його приймальні. Єдиний лист за "планом шатун" був спрямований на іншу електронну пошту.

СБУ заявила, що почала перевірку.