Геращенка попередили про підготовку замаху на нього

Про це нардеп повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Служба безпеки України мене попередила про те, що на мене готується замах. СБУ, контррозвідники, слідчі, співробітники оперативної служби, підрозділ "Альфа" провели колосальну роботу по нейтралізації, щодо спостереження, збирання необхідних доказів, щодо знешкодження даної терористичної групи, яка була направлена в Україну для моєї ліквідації за завданням спецслужб РФ", - сказав нардеп.

Читайте такожАваков: Замах на Геращенко – елемент у ланцюгу ряду злочинів

При цьому, Геращенко не уточнив, коли саме був проінформований про підготовлюваний на нього замах.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.