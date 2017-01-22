СБУ запобігла замаху на депутата Геращенка - Шкіряк

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Сьогодні можна сказати, що йдеться про спробу вбивства нашого товариша і соратника, народного депутата України Антона Геращенка. Замовники вбивства - російські спецслужби. Головні мотиви замаху - діяльність сайту «Миротворець» і жорстка відкрита публічна антиросійська діяльність Антона», - написав Шкіряк.

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Він також наголосив, що почерк замовників ідентичний плануванню і здійсненню теракту з убивством журналіста Павла Шеремета, який загинув у результаті вибуху автомобіля 20 липня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня співробітники Служби безпеки затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України.

Тоді голова СБУ Василь Грицак не назвав імені народного депутата, на якого готувався замах. Він зазначив, що затримані мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, аби він підірвався на місці або під час руху.

Також Грицак зазначив, що, згідно з перехопленими розмови затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти в Росію.

За даними ЗМІ, куратор терористів брав участь у захопленні у полон Надії Савченко.