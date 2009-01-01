Медведєв: влада в Україні є заручником міжкланових зіткнень

Дії України не сприяють її добрим відносинам з Євросоюзом, вважає президент РФ Дмитро Медведєв.

Під час вчорашньої зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним, що транслювалася телеканалом "Вести", він заявив, що якщо Україна почне перешкоджати транзитові російського газу до Європи всупереч укладеній раніше довгостроковій угоді, такий крок несприятливо позначиться на відносинах України з країнами ЄС.

"Інтереси, зокрема європейських споживачів, приносяться в жертву політичній кон`юнктурі, що, звичайно, не прикрашатиме Україну як державу, що прагне будувати повноцінні відносини з європейськими країнами", - сказав глава Російської держави.

Також, за словами Д.Медведєва, створення перешкод транзитові російського газу до Європи означатиме, що "влада на Україні є заручником міжкланових зіткнень, що дієздатність влади дуже невелика".

Водночас російський президент висловив надію на те, що Україна, врешті-решт, ухвалить правильне рішення. "Я сподіваюся, що здоровий глузд там візьме гору", - сказав Д.Медведєв.

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