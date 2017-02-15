В МЗС РФ заговорили про "створюваний століттями спільний простір" України і Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що 8 лютого Український інститут національної пам'яті анонсував початок інформаційної кампанії "Відповідь нескореного народу", в рамках якої "у свідомості українського народу та міжнародної громадськості планується змінити усталені історичні оцінки діяльності УПА".

За її словами, такі ініціативи робляться на тлі того, що «діється на Донбасі».

Захарова вважає таку ініціативу "русофобською", яку проводять "націонал-радикали всіх мастей" з метою зруйнувати "створюваний століттями спільний російсько-український історичний, культурний та цивілізаційний простір".

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"Робиться це на догоду всім тим, хто вибудовує свої концепції на примітивному сприйнятті Росії як ворога України. Це дуже проста концепція, яка вкладається у свідомість жителів України", - заявила Захарова.

Зокрема, вона обурена тим, що українські історики намагаються довести, що УПА боролася як з гітлерівськими загарбниками, так і комуністичним режимом.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.