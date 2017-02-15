У МЗС РФ відповіли Трампу, що "не мають наміру" повертати Крим Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

"Ми свої території не повертаємо. Крим є територією РФ. Все", - сказала Захарова, коментуючи відповідну заяву Білого дому.

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Як відомо, 14 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп чекає від РФ активної участі в деескалації ситуації в Україні. Як заявив Спайсер, президент "продовжує порушувати питання Криму, захоплення якого допустила попередня адміністрація (Барака Обами)". "Трамп дав чітко зрозуміти, що чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні й повернення Криму", - наголосив прес-секретар Білого дому.