Нафтогаз і Газпром не можуть з'ясувати, хто ж перекрив газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" спростувала заяви "Газпрому" про блокування транзиту газу українською стороною. Як заявив сьогодні голова правління компанії Олег Дубина на прес-конференції в "Укртрансгазі", з території України це зробити неможливо, оскільки всі вхідні газовимірювальні станції (ГВС) розташовані на російській території. "На українській стороні немає можливості закрити засувку", - сказав О.Дубина. Глава "Нафтогазу України" наголосив, що тільки з волі російської сторони може поновитися транзит по існуючих шістьох напрямах.

Раніше заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв, який сьогодні перебуває в Німеччині, повідомив, що Україна перекрила останній, четвертий газопровід, яким російський газ надходив до Європи. "І до ранку вони перекрили всі газопроводи, позбавивши "Газпром" фізичної, я підкреслюю, фізичної можливості постачати газ європейським споживачам через Україну", - сказав він.

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