ГПУ поки не знайшла доказів причетності Льовочкіна до розгону Майдану

У Генеральної прокуратури України поки немає підтверджень причетності екс-голови Адміністрації президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна до розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Про це начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив у ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

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"Він (Льовочкін) був допитаний в якості свідка у цьому провадженні, однак даних, які би вказували про його причетність до організації цього злочину, на сьогоднішній день не здобуто. Хоча слідство не завершено, слідство триває як стосовно виконавців, так і стосовно кожної особи, яка могла сприяти вчиненню цього злочину", - сказав Горбатюк.

За його словами, у справі щодо розгону студентського Майдану 30 листопада 2013 року на сьогоднішній день оголошено про підозру 19 особам. Організація розгону студенів інкримінується колишньому президенту Віктору Януковичу, екс-голові РНБО і його заступнику, голові МВС тих часів і його заступнику, екс-керівнику Київської міської адміністрації, командирам "Беркуту".

У той же час Горбатюк зазначив, що у слідства були складнощі з ідентифікацією виконавців цих злочинів. ГПУ зафіксовано 30-40 "беркутівців", які безпосередньо застосовували насильство. Одного з них вже викрили і йому повідомлено про підозру.

Як писав УНІАН, раніше очільник МВС Арсен Аваков заявив, що екс-глава Адміністрації президента, народний депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану.

Пізніше сам Льовочкін назвав брехнею звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його адресу у причетності до розгону Майдану. «Про Майдан. Нагадаю, що саме невиправдана жорстокість міліції проти студентів на майдані Незалежності 30 листопада 2013 року стала причиною мого протесту і залишення посади глави Адміністрації президента. Все це широко відомо і краще за все демонструє, що чергова хамська заява Авакова, як і попередні, вибудована на брехні», – сказав депутат.