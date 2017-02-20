Франція засудила визнання Росією паспортів "Л/ДНР"

Як пише Reuters, на регулярному брифінгу міністерство закордонних справ Франції заявило: "Франція шкодує про це рішення."

У заяві зазначається, що Париж хоче, аби Москва зосередилася на використанні свого впливу на сепаратистів з Донбасу для забезпечення виконання мінських домовленостей. "Це єдиний шлях забезпечення стійкого врегулювання кризи на сході України", – додали у МЗС Франції.

Подібну заяву зробив і речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.