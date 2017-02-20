Франція засудила визнання Росією паспортів "Л/ДНР"
Франція сьогодні, 20 лютого, засудила рішення Росії тимчасово визнати паспорти, видані сепаратистами на Донбасі, заявивши, що це не відповідає духу мінських домовленостей.
Як пише Reuters, на регулярному брифінгу міністерство закордонних справ Франції заявило: "Франція шкодує про це рішення."
У заяві зазначається, що Париж хоче, аби Москва зосередилася на використанні свого впливу на сепаратистів з Донбасу для забезпечення виконання мінських домовленостей. "Це єдиний шлях забезпечення стійкого врегулювання кризи на сході України", – додали у МЗС Франції.
Подібну заяву зробив і речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.