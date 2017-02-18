Порошенко: Визнання Росією "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" є черговим доказом порушення міжнародного права
Президент України Петро Порошенко заявляє, що рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання в Росії паспортів, виданих псевдовладою так званих «ДНР» і «ЛНР», є черговим доказом російської окупації та порушення міжнародного права.
Про це Порошенко заявив у коментарі журналістам після переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом «на полях» 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки сьогодні у Мюнхені.
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«Я проінформував віце-президента про нещодавнє рішення президента Путіна про визнання «паспортів» окупованих територій так званих «ЛНР» та «ДНР». Для мене це є черговий доказ дії російської окупації, російського порушення міжнародного права», - сказав він.
«Дуже символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про визнання Росією «паспортів» та інших «документів», виданих псевдовладою так званих «ДНР» і «ЛНР».