У Німеччині заявили, що визнання Росією "паспортів Л/ДНР" суперечить Мінським домовленостям

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що визнання Росією «паспортів» ОРДЛО суперечить Мінським домовленостям. Про це він сказав на прес-конференції в Берліні, передає Reuters.

«Визнання документів, виданих самопроголошеною «Донецькою народною республікою», підриває єдність України і повністю протирічить усьому тому, що було погоджено в Мінську, і тому абсолютно неприйнятно», - заявив Зайберт.

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За його словами, влада Німеччини не визнає ці «документи».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.