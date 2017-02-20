У Німеччині заявили, що визнання Росією "паспортів Л/ДНР" суперечить Мінським домовленостям
В уряді країни пояснили, що визнання Росією «паспортів» ОРДЛО підриває єдність України.
Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що визнання Росією «паспортів» ОРДЛО суперечить Мінським домовленостям. Про це він сказав на прес-конференції в Берліні, передає Reuters.
«Визнання документів, виданих самопроголошеною «Донецькою народною республікою», підриває єдність України і повністю протирічить усьому тому, що було погоджено в Мінську, і тому абсолютно неприйнятно», - заявив Зайберт.
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За його словами, влада Німеччини не визнає ці «документи».
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.