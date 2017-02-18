Путін юридично визнав терористичні угруповання "ЛНР" та "ДНР" - Турчинов

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, підписавши указ про визнання «паспортів» та інших «документів» так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.

Читайте такожПорошенко: Визнання Росією "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" є черговим доказом порушення міжнародного права

Турчинов підкреслив, що Мінський процес передбачає деокупацію Донбасу та його повернення до правового поля України.

«Підписавши цей указ, Путін юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання, які до цього, як фіговий листок, прикривали окупацію Росією частини Донбасу», - сказав Турчинов.

На його переконання, «такий крок Кремля повністю перекреслює Мінський процес і дорівнює заяві Росії щодо виходу з нього».

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про визнання Росією «паспортів» та інших «документів», виданих псевдовладою так званих «ДНР» і «ЛНР».