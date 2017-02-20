День Криму в Раді Європи: у 2017 році Україна очікує від ЄС не просто засудження, але й прискорення деокупації

Про це повідомляє прес-служба представництва.

"На тлі численних європейських проблем завдання Дня Криму в Раді Європи очевидна - утримати кримське питання серед пріоритетів міжнародного порядку денного, привернути додаткову увагу держав-членів, керівництва та експертів Ради Європи до ситуації на півострові, проінформувати їх про тихий терор окупаційної влади і наслідки російської агресії", - зазначив пстоянный представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

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"У 2017 році ми очікуємо від Ради Європи не просто чергового осуду незаконної окупації Криму, але і конкретних дій для захисту прав людини і прискорення деокупації", - додав дипломат.

Протягом тижня відвідувачі Палацу Європи вперше зможуть ознайомитися з історіями дванадцяти українців, які стали внутрішньо переміщеними особами у результаті російської агресії в Криму і на Донбасі.