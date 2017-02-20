День Криму в Раді Європи: у 2017 році Україна очікує від ЄС не просто засудження, але й прискорення деокупації
У Страсбурзі Постійне представництво України при Раді Європи провело День Криму. Захід було приурочено до третьої річниці початку незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією.
Про це повідомляє прес-служба представництва.
"На тлі численних європейських проблем завдання Дня Криму в Раді Європи очевидна - утримати кримське питання серед пріоритетів міжнародного порядку денного, привернути додаткову увагу держав-членів, керівництва та експертів Ради Європи до ситуації на півострові, проінформувати їх про тихий терор окупаційної влади і наслідки російської агресії", - зазначив пстоянный представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
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"У 2017 році ми очікуємо від Ради Європи не просто чергового осуду незаконної окупації Криму, але і конкретних дій для захисту прав людини і прискорення деокупації", - додав дипломат.
Протягом тижня відвідувачі Палацу Європи вперше зможуть ознайомитися з історіями дванадцяти українців, які стали внутрішньо переміщеними особами у результаті російської агресії в Криму і на Донбасі.