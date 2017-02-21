ГПУ викликає "няш-мяш" Поклонську та Аксьонова для вручення нової підозри

Генпрокуратура викликає колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонську і так званого "голову" окупованого півострова Сергія Аксьонова для вручення нової підозри 27 лютого в Київ. Відповідна повістка опублікована на сайті ГПУ.

Зазначається, що у разі, якщо Аксьонов та Поклонська не з’являться без поважних причин, на підозрюваних може бути накладено грошове стягнення в розмірі до 1,6 тис. гривень (0,5 розміру мінімальної зарплати) або застосований привід.

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"У відповідності з вимогами ст. 133, 135, 278 КПК України викликається на 27 лютого 2017 року з 9:00 до 18:00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних процесах управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Кокошко О. В. в кабінет №713 за адресою: вул. Лесі Українки 26-а м. Київ для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру, а також проведення слідчих дій з вашою участю", - сказано в повістці.