Суд у Відні: Фірташ ще на один день залишиться під вартою

Він перебуватиме під вартою до винесення Земельним судом Відня у кримінальних справах вердикту щодо можливої видачі його США. Це рішення очікується у п'ятницю, 24 лютого, як повідомляє DW.

Раніше 23 лютого суд відмовився брати Фірташа під варту у справі про екстрадиційний арешт за запитом Іспанії. Для попередження втечі бізнесмен буде змушений регулярно повідомляти про місце свого перебування та здати закордонний паспорт.

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Нагадаємо, 21 лютого Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, визнавши рішення першої інстанції неправомірним. Попереднє рішення від 30 квітня 2015 року визнавало, що запит США на екстрадицію Фірташа мав "у тому числі, і політичну складову". Одразу після засідання апеляційного суду Фірташа затримали на 48 годин через запит Іспанії щодо його екстрадиції.