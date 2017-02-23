Австрійський суд відмовився арештовувати Фірташа - ЗМІ

Про це повідомиляє "Українська правда", посилаючись на коментар, отриманий в оточенні Фірташа. Як відомо, запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії Австрія отримала 17 лютого.

21 лютого Фірташа затримали у Відні на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Раніше того ж дня Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Читайте такожПосол в Австрії розповів подробиці щодо затримання Фірташа: "З'явилися обтяжливі обставини" (відео)

Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції.

Водночас в оточенні олігарха впевнені, що Фірташ не буде екстадований до США.

"Нікуди він не поїде: захист знайшов формулу апеляції в Австрії на вчорашнє рішення", – сказав представник бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Вищий земельний суд Відня задовольнив апеляцію віденської прокуратури і дозволив екстрадицію Фірташа до США. Захист бізнесмена має намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.

Фірташа було затримано у Відні 12 березня 2014 року за запитом американського Федерального бюро розслідувань, поміщено у слідчий ізолятор і звільнено під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт було видано окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

У США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його в розшук. Раніше Фірташа було оголошено в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми передбачуваними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада було затримано п'ять інших передбачуваних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії і вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.