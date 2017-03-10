Справа щодо фінансування тероризму Росією буде дуже не простою для суду - Зеркаль

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила представник України у суді, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає ТСН.

"Треба розуміти, що для суду це теж певний виклик. Це перша справа, яка є в суді у відношенні країни до країни щодо фінансування тероризму, і вона є дуже непростою для розгляду", - сказала вона.

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За словами Зеркаль, друга справа проти Росії, яка стосується расової дискримінації, є більше легкою для суду, бо він вже розглядав подібну справу по відношенню Росії і Грузії.

"Тут позиція Москви була найменш юридично зваженою, оскільки вони посилалися лише на татар, які живуть у Криму, і розповідали, що вони задоволені своїм життям. Не посилаючись ні на жоден міжнародний документ і ні на жодну позицію міжнародної організації", - сказала заступник міністра.

Олена Зеркаль зазначила, що головне, що вдалося зробити Україні судом проти Росії – це довести свою праву позицію до світової спільноти і на увесь світ представити правові аргументи цієї справи. Україна у Гаазі вимагає повернення Росії у правове поле і щоб Росія припинила постачати зброю та військових на територію України.

"Ми сподіваємося, що до кінця квітня суд прийме рішення щодо застосування тимчасових заходів", - сказала Олена Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі.

Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.