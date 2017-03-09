У суді ООН завершилися слухання за позовом України до Росії, рішення може бути до кінця квітня

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Гаазі по завершенню слухань повідомила заступник міністра закордонних справ України, глава делегації в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль.

"Ми очікуємо на рішення суду, і я сподіваюся, що воно буде справедливим. За нашими прогнозами, воно може бути до кінця квітня", - сказала вона.

Коментуючи результати розгляду, Зеркаль висловила думку, що позиція російської сторони під час слухань продемонструвала, що "логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести ніякої відповідальності за свої дії".

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"Росія вважає, що у нас виключно внутрішній конфлікт, і що вона може постачати зброю для бойовиків на схід. Із сьогоднішніх заяв юристів випливає, що Росія, як країна, не несе відповідальності за фінансування тероризму, тому що якби Росія знала, коли ратифікувала Конвенцію, що буде відповідати за фінансування тероризму, то вона б її не ратифікувала", - пояснила зміст заяв російської сторони глава української делегації.

Така ж позиція стосується і відповідальності Росії в рамках боротьби з расовою дискримінацією. "(З їх позиції) виходить, що татари та українці в Криму живуть щасливо і не страждають, оскільки у них (росіян) зовсім інше бачення, а Меджліс - це екстремістська організація, тому що вони організували блокаду Криму, коли їх права утискали. Це - їх реальність, і вони звинувачують всіх, що всі живуть в іншій реальності", - наголосила Зеркаль.

При цьому вона висловила переконання, що зараз "весь світ знаходиться на позиції України, а Росія має нести відповідальність за свої дії".

"Цей суд є єдиною судовою інстанцією, яка може притягнути Росію до відповідальності", - підкреслила глава делегації.

Представники російської сторони від коментарів відмовилися.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Гаазі в рамках позову України до Російської Федерації Міжнародний суд ООН розпочав слухання про застосування запобіжних заходів.

Цей позов було подано 16 січня 2017 року до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.