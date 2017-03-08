Аргументи російської сторони, викладені вчора, будуються на хворобливій логіці - Зеркаль

Про це написала голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

"Аргументи російської сторони, викладені вчора, є достатньо добре підготовленими, хоч і будуються на хворобливій логіці. Видима частина – факти. Ваша реакція на вчорашні виступи РФ є красномовною – РФ і далі намагається триматися власної картини світу, яку сприймають дедалі менше людей", - написала Зеркаль.

Також вона зазначила, що в України є відповідь щодо кожної позиції по фактах.

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"Детальне представлення наших аргументів щодо цих фактів буде відбуватися на подальших стадіях процесу. Зараз важливо показати, що наявної інформації достатньо для запровадження тимчасових заходів", - додала голова української делегації.

Зеркаль звернула увагу на те, що "правові аргументи РФ є достатньо передбачуваними".

"Радники РФ виявились винахідливими юридичними гімнастами – аби представити цілісну позицію вони використали усі можливі і неможливі зачіпки, які подеколи суперечать самим собі. Складається враження, що жоден суд в світі і жодна норма права не забороняє Росії безкарно нищити людей. Це не так. І ми досить аргументовано це доведемо", - підсумувала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що представники РФ під час публічних слухань в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй в Гаазі за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расовій дискримінації вдаватимуться до маніпуляцій та перекручувань.