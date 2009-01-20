Тимошенко назвала ціну на газ для України у 2009 році

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 доларів за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«Ми змогли точно розрахувати ціну на природний газ для українських споживачів на 2009 рік. Ціна, що діятиме не поквартально, а на весь рік однаково, починаючи з 1 січня 2009 року, на кордоні становитиме 228,8 доларів за тисячу кубічних метрів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр пояснила, що до цієї ціни додатково будуть додані податок на додану вартість, всі накладні витрати з розмитнення газу, а також вартість транспортування газу локальними внутрішніми мережами. «Це дуже гідна ціна для перехідного періоду на ринкові ціни», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що вартість технологічного газу для України в 2009 році становитиме 153,9 доларів за одну тисячу кубічних метрів газу, що на 25 доларів нижче, ніж минулого року.

«Тому ціна (за транзит газу територією України) у розмірі 1,7 (дол. за тисячу кубометрів газу на 100 км.) є абсолютно обгрунтованою за такої пільгової ціни на технічний газ, і вона є такою, що дозволить українській газотранспортній системі працювати нормально», - сказала прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Як повідомляли сьогодні, 20 січня, в управлінні інформації ВАТ «Газпром», в I кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тис. куб. м. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься за формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. кубометрів газу.