'Це буде цікаво': Трамп розповів, про що говоритиме на зустрічі з Путіним і Сі

Зокрема, обговорюватиметься війна в Ірані.

Президент Дональд Трамп заявив, що розраховує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним на саміті лідерів АТЕС у Китаї наступного тижня, і передбачив, що зустріч буде "цікавою".

Як пише Reuters, перед вильотом із Флориди до Вашингтона Трамп повідомив журналістам, що вирушить до Китаю на саміт АТЕС, який відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені.

"Гадаю, одна із зустрічей відбудеться за участю президента Путіна та голови Сі – це буде цікаво. Ми обговоримо багато питань, зокрема денуклеаризацію. Ми також намагаємося покласти край війні в Ірані", – сказав він.

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Зустріч Трампа, Сі та Путіна і питання України

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Путін запропонував використати тристоронню зустріч для обговорення завершення затяжної війни Росії в Україні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який зустрічався з Сі Цзіньпіном, розповів, що китайський лідер був "здивований" питанням про можливі переговори щодо України. Сі Цзіньпін також відкинув припущення про те, що Китай, Росія та США можуть обговорювати українське питання у тристоронньому форматі.

Варто також зазначити, що в інтерв’ю програмі "60 хвилин" телеканалу CBS 8 листопада Трамп заявив, що укладення угоди про припинення російсько-української війни вже близько, при цьому натякнув, що в результаті Україна може набути "дещо іншого вигляду".

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