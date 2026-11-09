'Мені цього не довели': Трамп заявив, що Україна могла брехати про обмеження Starlink

Трамп заявив, що не знає, хто це зробив.

Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавнє обмеження швидкості Starlink в Україні, заявивши, що не знає, хто це зробив, однак при цьому висловив сумнів у тому, що цей інцидент дійсно мав місце.

У інтерв’ю CBS News ведучий кілька разів намагався отримати від Трампа відповідь на запитання, хто ж все-таки причетний до цього інциденту, однак лідер США заявляв, що до цього не причетний, і кілька разів повторив, що не знає, хто це зробив.

На уточнення, чи означає це, що у всьому винен власник Starlink Ілон Маск, Трамп відповів: "Не можу сказати, хто саме обмежив роботу. Але можу сказати, що в кінцевому підсумку він усе повернув до норми".

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При цьому Трамп засумнівався в тому, що обмеження дійсно мало місце, заявивши, що "навколо цієї війни повно брехні".

"Система дуже хороша, і, можливо, її відключили. Втім, я навіть не впевнений. Мені ніхто не довів, що її дійсно відключили. Навколо цієї війни повно брехні. Але знаю одне: коли я про це дізнався, все вже повернули на місце", – сказав він.

Чи постачають США зброю Україні

Трамп також обурився заявою ведучого про те, що зараз Україна отримує зброю від Європи, заявивши, що зброю постачають Штати, але платить за неї тепер Європа.

"Я передаю зброю Європі, продаю її за повну ціну, і вони нам платять… У Європи є гроші. Європа могла б заплатити, але ніхто про це не попросив. Тому ми просто передавали зброю за зброєю, знову й знову, і самі забезпечували постачання. І, до речі, Україні вистачило мужності використовувати цю зброю, бо для цього теж потрібна сміливість. І українці показали себе дуже грізною силою. Але у них була найкраща зброя на Землі, а ми нічого не отримали натомість", – сказав Трамп.

Ситуація зі Starlink

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня в Україні виникли проблеми з роботою супутникового зв’язку Starlink та військової системи Starshield. За повідомленнями українських представників, 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів під час руху, що вплинуло на зв'язок і виконання окремих завдань.

24 жовтня Міноборони України повідомило про відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield, зокрема на швидкостях понад 400 км/год. При цьому Ілон Маск заявив, що роботу Starlink в Україні заблокували через нібито порушення Силами оборони умов використання системи.

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