Мерц розповів, чи готовий говорити з Путіним на саміті G20

За словами політика, він не уникатиме такої можливості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що не буде уникати розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо він приїде на саміт G20 у Маямі в грудні. Проте нині невідомо, чи планує президент РФ брати участь у цій зустрічі. Про це Мерц сказав під час публічного діалогу з громадянами в німецькому місті Хаген, цитує Westfalenpost.

Коли журналіст запитав політика, чи можливо, що він зустрінеться з Путіним в грудні, канцлер відповів, що готовий до такого діалогу.

"Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на цей момент, Трамп запросив Путіна. Якщо він буде там, я не уникатиму можливості провести з ним бесіду", - запевнив він.

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Однак Мерц наголосив, що російський диктатор наразі не підтвердив свою участь у саміті.

Саміт G20 у Маямі - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про участь в саміті G20. За його словами, Україна поки не отримувала офіційного запрошення взяти участь у саміті "Групи двадцяти", який відбудеться наступного місяця.

"Йшлося про те, що президент Трамп може запросити нас на саміт G20 і, можливо, висунути ініціативу, спрямовану на припинення війни. Звісно, якщо Трамп офіційно нас запросить, ми це підтримаємо", - сказав глава держави.

Водночас глава європейської дипломатії Кая Каллас різко прокоментувала запрошення Путіна на саміт G20 у США. Вона назвала таке запрошення серйозним приводом для тривоги.

"Запрошення США Путіну викликає багато серйозних питань. Це створює ризик нормалізації воєнних злочинів, які щодня скоюються в Україні", - додала політик.

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