Тимошенко: Росія не позиватиметься до України у міжнародних судах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Росія не позиватиметься до України у міжнародних судах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у прямому ефірі телеканалу «1+1».

«Тема вичерпана. Ніхто нікому ніякі позови, ніякі збитки пред’являти не буде. Це категорично. Ми завершили кризу, протистояння, завершили всі суперечки і перейдемо на нормальну роботу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем’єр-міністр України послалась на відповідну заяву свого російського колеги Росії Володимира ПУТІНА. «Була публічна заява ПУТІНА, де він сказав, що все завершено, ніхто ні до кого претензій не має, і ми переходимо до нормального режиму роботи», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.