Баррозу закликав Ющенка підтримати уряд

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА підтримати зусилля уряду та сприяти виконанню у повному обсязі домовленостей, досягнутих під час газових переговорів між Україною та Росією.

Як повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, про це йшлося під час телефонної розмови Ж.БАРРОЗУ з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Під час розмови Ж.БАРРОЗУ подякував Ю.ТИМОШЕНКО за відповідальну позицію під час врегулювання газової кризи та заявив, що вирішення питання і підписання Україною та Росією довгострокової газової Угоди є спільним успіхом усіх сторін.

Ж.БАРРОЗУ поінформував українського прем’єра про свою телефонну розмову з В.ЮЩЕНКОМ, під час якої Президент Єврокомісії й закликав його підтримати зусилля уряду.

У свою чергу прем’єр-міністр України висловила вдячність за високу оцінку газової угоди та за сприяння Єврокомісії у досягненні позитивного результату.

Ж.БАРРОЗУ запросив Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель у зручний час.