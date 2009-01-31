Литвин вражений зверненням Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вражений останнім зверненням Президента Віктора ЮЩЕНКА до українського народу і закликає політиків припинити з’ясування відносин за допомогою ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода на Інтері" 30 січня.

«Мене вразило звернення… Ми продовжуємо з’ясовувати стосунки через екран», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН нагадав, що вже неодноразово пропонував всім політикам сісти за стіл переговорів, виробити спільну позицію і розказати суспільству, які конкретні дії будуть здійснюватися в умовах кризи.

Натомість, зауважив спікер, ситуація складається таким чином, що політики працюють тільки по п’ятницях та по понеділках під час ефірів популярних телешоу.

«Весь інший час вони з’ясовують стосунки», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН висловив також здивування щодо звинувачень на адресу парламенту у неефективності роботи. Він нагадав, що впродовж минулого року ВР мала провести 151 пленарне засідання, а провела лише 55.

«В інший час вона взагалі не розпочала засідання, вона працює недосконало, але вона почала працювати. А тепер я чую звинувачення, що хтось взяв на себе відповідальність в цих непростих умовах», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня В.ЮЩЕНКО в екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні заявив, що фінансова система держави повністю розбалансована, зауваживши, що це може призвести до небаченої інфляції, а також може закінчитися соціальною катастрофою.

Президент поклав персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні на прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і заявив, що на сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів, назвавши причиною цього нереальність бюджету.

В.ЮЩЕНКО також закликав голову ВР В.ЛИТВИНА консолідувати парламент для зміни бюджету на поточний рік.

«Шановний Володимире Михайловичу, Ви добре усвідомлюєте, що нинішній бюджет є головним провокатором кризи в Україні. В інтересах держави я прошу Вас консолідувати парламент для зміни бюджету і схвалення термінових антикризових рішень», - заявив Президент.