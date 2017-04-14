Самойлова прокоментувала рішення організаторів Євробачення щодо її участі в конкурсі

Представниця Росії Юлія Самойлова думала, що її пустять на Євробачення-2017.

"Звичайно, я засмутилася тому що це моя мрія. Я до останнього сподівалася, що це питання можна буде вирішити, але, на жаль, не вийшло", — сказала Самойлова РІА Новости.

Вона додала, що не знає, чи поїде на конкурс в 2018 році, але впевнена, що Євробачення ще буде у її житті.

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Європейська мовна спілка раніше офіційно підтвердила, що Росія не братиме участі в Євробаченні, оскільки не погодилася на запропоновані альтернативи після відмови України пустити Самойлову в країну. ЄМС пропонувала Росії транслювати виступ співачки через супутник або змінити конкурсанта.

Перший канал назвав ці варіанти неприйнятними і заявив, що не буде транслювати Євробачення-2017.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.