Росія не братиме участі в "Євробаченні"

Росія не братиме участі в 62-му міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Києві. Про це ввечері в четвер, 13 квітня, повідомили на своєму сайті організатори конкурсу - Європейська мовна спілка (EBU), передає DW.

Згідно з повідомленням, офіційний ретранслятор на території РФ - "Перший канал" - відхилив усі компромісні пропозиції, запропоновані EBU. Ішлося про можливість для російської співачки Юлії Самойлової виступити на конкурсі віртуально, за допомогою супутникового зв'язку, або послати на конкурс іншого представника чи представницю Росії, який чи яка могли б безперешкодно в'їхати до України.

"На жаль, обидві пропозиції були відхилені Першим каналом, а нині вони повідомили, що не мають наміру транслювати конкурс "Євробачення-2017". На жаль, це означає, що Росія вже не матиме змоги взяти участі в цьогорічному конкурсі", - вказано в заяві EBU.

Читайте такожПоліція просить КМДА ввести "сухий закон" у столиці на час Євробачення"Ми дуже хотіли, щоб усі 43 країни мали змогу взяти участь і зробили все, щоб досягти цього", - зазначили в Європейській мовній спілці.

Водночас у заяві зазначено, що підготовка до проведення конкурсу в Києві триває, а головним пріоритетом залишається видовищне шоу.