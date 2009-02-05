Тимошенко не хоче прикрашати ситуацію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що сьогоднішній звіт уряду у Верховній Раді стане поштовхом до консолідації Кабміну та парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

«Обговорення соціально-економічної ситуації в Україні є абсолютно вчасним, є потрібним. Я дуже сподіваюся на те, що це стане не основою для політичних розборок, а основою для консолідації, для прийняття важливих рішень, і для об’єднання парламенту, уряду в єдину команду, яка може давати результат в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр подякувала депутатам, які входять до коаліції, а також голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ за ефективну роботу парламенту за останні два місяці.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що не хоче прикрашати ситуацію, що склалася в Україні. «Ситуація надзвичайно важка, але вона важка не тільки в Україні, але й в усьому світі. Саме тому ми мусимо сьогодні відверто підняти проблеми і дати відповіді», - впевнена вона.