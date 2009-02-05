Регіонали вимагають привести Тимошенко в зал

Фракція Партії регіонів заявляє, що заблокує роботу парламенту, якщо до сесійної зали не повернеться прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на засіданні парламенту народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція ПР).

Після перерви в сесійній залі присутні майже всі члени уряду, але відсутня прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що сьогодні можна було спостерігати «зневажання парламенту як з боку Президента України, так і з боку прем’єр-міністра».

«Ми не можемо дозволити продовжувати будь-яке слухання цього питання в залі ВР за відсутності прем’єр-міністра та представників уряду», - сказала вона.

Вона наголосила, що Партія регіонів вимагає «термінового забезпечення явки і представників уряду, і прем’єр-міністра в ложу».

«Якщо цього не буде, ми відмовляємося від продовження цієї процедури (йдеться про розгляд питання про соціально-економічну ситуацію в Україні та дій органів влади щодо подолання кризи – УНІАН)».

Вона зазначила, що сьогодні парламент почув «брехню і нахабство», а не звіт уряду.

У свою чергу народний депутат від фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО запропонував припинити обговорення та перейти до процедури голосування щодо відповідальності уряду.

«Ми знаємо, що ви можете сказати, тому давайте не втрачати час та перейдемо до процедури голосування», - сказав В.ПИСАРЕНКО, звертаючись до парламентської опозиції.