У сенаті Нідерландів назвали дату розгляду асоціації з Україною

Комітет у закордонних справах сенату Нідерландів запропонував провести дебати верхньої палати парламенту з питання ратифікації Угоди про асоціацію України-ЄС 23 травня.

Комітет виніс цю дату на затвердження главі МЗС, який повинен схвалити або перенести дату до 9 травня, повідомляється на сайті парламенту.

У разі перенесення, наступною датою в комітеті пропонують 6 червня.

Читайте такожУ МЗС перерахували країни, до яких українці зможуть їздити без віз після рішення ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат).

На сьогоднішній день Нідерланди - єдина країна ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ.

За результатами референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловились проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.