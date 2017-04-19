Російські спецслужби готують провокації у трьох областях України - СБУ

Спецслужби РФ планують найближчими тижнями у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях провокації на національному ґрунті, аналогічні тій, вчиненню якої СБУ запобігла 13 квітня в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

“Наша служба отримує інформацію, що це не остання «акція», яку планує організувати російська сторона для створення негативного іміджу України щодо наявності міжнаціональних суперечок. Такі «акції» плануються на території Харківської області, Херсонської, Миколаївської”, - сказав Ткачук.

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За даними СБУ, ці провокації плануються на найближчі тижні, окремі з них - на першу половину травня.

Ткачук наголосив, що Служба безпеки докладатиме всіх зусиль, аби запобігти вчиненню таких провокацій.

Нагадаємо, сьогодні Ткачук заявив, що СБУ запобігла проведенню в Одесі профінансованої Кремлем фейкової акції проти начебто утисків болгар в Україні.

За його словами, 13 квітня за кошти Кремля в Одесі планувалося проведення фейкової акції протесту начебто представників болгарської етнічної національної меншини, які проживають в Одеській області. Організатором акції є ватажок радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується в РФ.