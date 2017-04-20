У НФ затримання Мартиненка вважають "політично мотивованими діями" антикорупційних органів (відео)

Затримання Національним антикорупційним бюро колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, який добровільно склав мандат півтора роки тому, є ознакою вибіркового правосуддя та політично мотивованих дій антикорупційних органів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Народного фронту".

"Попри те, що до сьогодні кошти і активи, виведені Януковичем, так і не стали предметом розслідування НАБУ, бюро переслідує політика з послідовною українською і антиросійською позицією. Так звану "справу Мартиненка" НАБУ намагається фальсифікувати вже півтора роки. Проте жодних доказів проти нього так і не було знайдено", - зазначається в повідомленні.

В "Народному фронті" вважають, що "одіозний суддя Солом’янского райсуду Києва Бобровник, який перебуває на гачку у НАБУ і прославився тим, що вживає алкоголь та бере хабарі прямо в своєму робочому кабінеті, дав дозвіл на обшуки в усіх помешканнях Миколи Мартиненка та членів його сім’ї, включаючи колишню дружину, з якою він розлучений багато років". В партії зазначають: "Всі ці "маски-шоу" свідчать про суто піарний характер дій НАБУ і націленість на створення медійної картинки "бурхливої діяльності".

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Також у "Народному фронті" вважають, що затриманням Мартиненка керівники НАБУ намагаються переключити увагу "з провалів у своїй роботі, оскільки у суспільства до антикорупційного бюро накопилось багато питань через неефективність та політичну вмотивованість".

"На свободі залишаються соратники Януковича, які розікрали державу. НАБУ відмовилось повертати гроші Януковича – з цього приводу наша фракція офіційно неодноразово зверталась до бюро. Замість цього НАБУ атакує політика з послідовно українською і антиросійською позицією", - наголошують в партії.

При цьому зазначається, що керуючи парламентським комітетом з ПЕК, Мартиненко відстоював диверсифікацію поставок російського газу і ядерного палива, відіграв вирішальну роль у тому, що Верховна Рада розірвала угоду з Росією про співпрацю в будівництві третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

"Народний фронт" вимагає об’єктивного розслідування, незалежного суду, недопущення вибіркового правосуддя та виключення політичної мотивації в діяльності антикорупційних органів. "Народний фронт" вимагає від Вищої ради правосуддя негайного відсторонення судді Солом’янського райсуду Києва Бобровника", - йдеться в повідомленні.