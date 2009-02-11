Ахметов мріє «відбити» Донбас у Януковича - експерт

Рінат АХМЕТОВ перебуває поза конфліктом, що розгортається всередині Партії регіонів. Таку думку, в коментарі УНІАН, висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, оцінюючи останні події, що відбуваються навколо партії.

При цьому експерт вважає, що "політичною суперідеєю Р.АХМЕТОВА є бажання "відбити" Донбас у ЯНУКОВИЧА".

В.ЗАСТАВА відзначив, що Р.АХМЕТОВ давно і планомірно віддаляється від В.ЯНУКОВИЧА. "Основним джерелом ресурсів для розвитку бізнесу найбільшого донецького бізнесмена завжди були державні преференції. Він і надалі використовуватиме такий механізм отримання доходів. І для цього вже не настільки важливо, хто буде наступним Президентом чи прем`єром. Можливо, Р.АХМЕТОВ і далі за інерцією "вкладатиме" в В.ЯНУКОВИЧА, але цей процес не буде визначальним", - вважає експерт.

За його словами, найраціональніша поведінка для Р.АХМЕТОВА на етапі найближчої виборчої кампанії - співпрацювати з усіма. "Група РосУкрЕнерго, в умовах самоусунення Р.АХМЕТОВА, претендує на місце основного центру впливу в Партії регіонів", - сказав В.ЗАСТАВА

В.ЗАСТАВА також відзначив, що група РУЕ робить політичну ставку на В.ЯНУКОВИЧА, як на кандидата в Президенти. "У групи є ресурси, в тому числі медійні й фінансові, і їх цілі співпадають з цілями В.ЯНУКОВИЧА, які дедалі більше розходяться з цілями основного, до нещодавна інвестора партії - Р.АХМЕТОВА і його політичної групи", - говорить експерт Інституту Горшеніна.

При цьому експерт вважає, що Р.АХМЕТОВ дуже сильно прив`язаний до території - до Донбасу. "Прив`язаний насамперед ментально. Він, наприклад, не зможе в якийсь момент згорнути бізнес і виїхати жити, наприклад, до Монако. Тому його надідея - стати головним "власником" і розпорядником Донбасу, аби надалі пропонувати будь-яким політичним гравцям потужний електоральний ресурс регіону.

«Конфлікт в ПР зміцнює Р.АХМЕТОВА і робить саме його, а не Партію регіонів і В.ЯНУКОВИЧА, лідером Донбасу, з яким потрібно вести переговори і брати його до уваги. Я не здивуюся, якщо завтра ресурс донецького регіону зіграє на користь не В.ЯНУКОВИЧА, а, наприклад, Юлії ТИМОШЕНКО. І це залежатиме саме від Р.АХМЕТОВА, який зміцнює свої позиції", - заявив експерт Інституту Горшеніна.