Ющенко відправив спецлітак у Кенію

Українська делегація у складі представників Секретаріату Президента України та Служби зовнішньої розвідки відбула до Момбаси.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ.

За її словами, судно «Фаїна» зі швидкістю 6,7 вузла наближається до кенійських територіальних вод, де на нього очікує корабель ВМС Республіки Кенія, який має посилити американський військово-морський ескорт для подальшого супроводження судна в порт призначення.

Попередньо до міста Момбаса 10 лютого 2009 року вже відбули представники судновласника та українських фірм-спецекспортерів. Вони заздалегідь готують умови для якнайшвидшої заміни екіпажу, яка відбудеться до розвантаження судна в порту.

Представниками української сторони спільно з кенійськими партнерами завершено виконання всіх підготовчих заходів з організації прийому звільнених моряків.

Як повідомила прес-секретар Президента України, сьогодні, 11 лютого, об 11.00 з аеропорту «Бориспіль» до Момбаси відбув президентський спецлітак із українською делегацією на чолі з заступником глави Секретаріату Президента Андрієм ГОНЧАРУКОМ та головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою МАЛОМУЖЕМ.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого пірати Сомалі одержали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж і залишили судно.

Після цього “Фаїна” почала рух до порту Момбаса (Кенія) під охороною американського корабля.

Члени екіпажу судна після прибуття до Кенії хочуть вилетіти звідти літаком до Києва.