Литвин чекає матеріалізації Ющенка в Раді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що парламент розгляне пропозиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА про збільшення фінансування «Нафтогазу», якщо той внесе відповідний законопроект.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це голова ВР сказав сьогодні журналістам.

«Якщо Президент України матеріалізується у вигляді проекту закону про внесення змін до бюджету, Верховна Рада повинна буде його розглянути», - сказав він.

Коментуючи в цілому вчорашнє засідання РНБО, В.ЛИТВИН назвав його «черговим серіалом приниження України».

При цьому він висловив переконання у тому, що політикам в Україні потрібно схаменутися і зайнятися роботою.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого на засіданні РНБО В.ЮЩЕНКО заявив, що Верховна Рада має розглянути питання про виділення НАК «Нафтогаз України» дотацій на компенсацію збитків від транзиту російського газу до Європи. Він гостро розкритикував домовленості, досягнуті в ході газових переговорів між Україною та Росією. Президент зауважив, що в той час як Росія за останні три роки втричі підвищила ціну на газ для України, Україна, у свою чергу, не підвищувала ставку на транзит газу. В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні «Нафтогаз» несе великі збитки через низьку ціну на транзит. Глава держави вважає, що транзитна ставка у розмірі 1,7 дол. не покриває витрат на транзит.