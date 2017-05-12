Зустріч Порошенка із Трампом відбудеться у найближчому майбутньому - Клімкін

Зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом відбудеться в найближчому майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, відповідаючи на запитання, коли саме може відбутися така зустріч і чи може вона пройти до запланованої у липні зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним у Німеччині.

"Мене вже неодноразово питали щодо послідовності зустрічей. Це таке доволі забавне питання, оскільки всі кажуть: а якщо зустріч відбудеться пізніше, чи не буде щось погоджено на зустрічі президента Сполучених Штатів з Путіним таке, що потім нам доведеться виконувати? Ось насправді це позбавлене, як на мене, жодної логіки", - сказав Клімкін.

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"Оскільки те, що обговорюється, знову таки, я кажу, між Сполученими Штатами і Росією, це має зовсім інший порядок денний, зовсім іншу логіку, і дійсно, зовсім інший характер", - заявив Клімкін.

Говорячи про очікувану зустріч Порошенка і Трампа, він зауважив, що робота триває. "Над зустріччю ми працюємо. Я думаю, що вона відбудеться у найближчому майбутньому. Один з важливих моментів підготовки цієї зустрічі - це (я про це згадав), це формат, в якому Сполучені Штати будуть долучатися до зусиль, яким чином тиснути на Росію з метою повного виконання Мінських угод. Зараз це в процесі дискусії, і я думаю, що найближчим часом у нас будуть спільно з нашими друзями за "нормандським форматом" відповіді на це запитання", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 травня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу МЗС України Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

За підсумками цих зустрічей у Білому домі заявили, що Трамп бажає співпрацювати з українською владою з питання врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

Того ж дня до США з візитом прибув Лавров. У Держдепартаменті США за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим заявили, що санкції проти РФ залишаються в силі. У заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим говорилося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.