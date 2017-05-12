Помер екс-депутат України Задорожній

12 травня помер професор Національного університету Тараса Шевченка Олександр Задорожній, колишній народний депутат України й радник Тимошенко.

"Олександр Задорожній помер... Нема слів. Нема..", - повідомив виконавчий директор Центру суспільних відносин Євген Магда на своїй сторінці у Facebook, не зазначаючи причин смерті.

Читайте такожУ глави МЗС України Клімкіна помер батько

Колишній депутат Василь Горбаль також підтвердив інформацію про смерть Задорожнього: "Випускникам КІМО: не стало світлої і доброї людини Олександра Задорожнього((".

Задорожній двічі обирався народним депутатом України. У липні 2007 року Ющенко звільнив Задорожнього з Вищої ради юстиції з формулюванням "за порушення присяги". У лютому 2008 року був призначений радником прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня кс-депутат кількох скликань Верховної Ради України, екс-глава проросійської партії "Союз" Лев Миримський раптово помер у віці 57 років.