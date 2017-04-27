Помер проросійський екс-нардеп Миримський

Екс-депутат кількох скликань Верховної Ради України, екс-глава проросійської партії "Союз" Лев Миримський раптово помер у віці 57 років, передає Українська правда з посиланням на Кримінформ. Подробиці і причини смерті Миримського не повідомляються.

У свою чергу Кримське інформаційне агентство повідомило, що Миримський помер в Києві.

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За інформацією джерела, смерті Миримського передували два інсульти, в лікарню в критичному стані він потрапив по "швидкій допомозі" а сьогодні під ранок у екс-депутата зупинилося серце.

Як відомо, під час захоплення Криму Миримський був депутатом ВР, обраним по мажоритарному округу саме від півострова. Він не підтримував Майдан, а займав проросійську позицію. Однак залишався депутатом до закінчення повноважень ВР сього скликання.

Після закінчення депутатських повноважень він жив в окупованому РФ Криму.