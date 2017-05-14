Порошенко провів прес-конференцію: відео

Сьогодні, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.

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Прес-конференція розпочалася о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні в Адміністрації президента повідомили, що президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.

Минулого разу президент спілкувався з пресою у форматі прес-конференції 3 червня 2016 року.