Порошенко провів прес-конференцію: відео
15:10, 14 травня 2017Політика
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Прес-конференція відбулася з нагоди надання Україні безвізового режиму із Європейським Союзом.
Порошенко проводить прес-конференцію / president.gov.ua
Сьогодні, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.
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Прес-конференція розпочалася о 15:10 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні в Адміністрації президента повідомили, що президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.
Минулого разу президент спілкувався з пресою у форматі прес-конференції 3 червня 2016 року.
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