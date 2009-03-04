У Ющенка побачили, що ПР і БЮТ зробили крок до диктатури

Заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України в Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що скасування виборів до Тернопільської обласної ради руйнує демократичний устрій і є кроком у напрямку диктатури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що ухвалене голосами фракції БЮТ і Партії регіонів рішення Верховної Ради щодо визнання такою, що втратила чинність Постанови «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради» викликає серйозну стурбованість.

«Конституція України чітко визначає: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Саме народ має виключне право формувати національні і місцеві виборні органи влади. Вчорашнім рішенням дві найбільші фракції парламенту фактично перекреслили це конституційне право і зробили спробу узурпувати владу», - наголосила заступник глави Секретаріату.

«Як свідчить історія, усунення громадян від процесу формування владних інституцій поза межами конституції і законів є «класичним» початком руху до диктатури. Так, у 1918 р. більшовики розігнали демократично обрані Установчі Збори, що заклало підвалини для формування комуністичної диктатури. Фашистські режими в Італії та Німеччині з`явились у результаті переродження слабких демократій, загнаних у кут агресивними популістами. Після захоплення влади «чорними полковниками» у Греції, вибори було скасовано, і наступних 7 років країною правила військова хунта», - звернула увагу М.СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила, що за всю історію сучасної незалежної України це перше рішення Верховної Ради України, яким в антиконституційний спосіб скасовуються вибори практично напередодні дня голосування. «Нагадаю, що 18 грудня 2008 року Верховною Радою було прийнято 71 рішення про призначення позачергових виборів органів місцевого самоврядування на 15 березня 2009 року, у тому числі 6 із них було призначено на території Тернопільської області», - зазначила заступник глави Секретаріату.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що офіційна мотивація скасування тернопільських виборів “вражає протиправністю та брехливістю”. «Автори постанови називають причинами складну фінансово-економічну ситуацію в країні (про яку, як виявляється, не було відомо два місяці тому, коли ті ж БЮТ і ПР голосували за призначення виборів на Тернопільщині) та відсутність належного фінансового забезпечення. Водночас станом на 3 березня 2009 року, згідно з розподілом субвенцій з державного бюджету України на проведення позачергових місцевих виборів, майже 7 млн. грн. уже знаходиться в області - це більше 70% коштів, виділених на проведення тернопільських обласних виборів, що відповідає звичайному порядку фінансування місцевих виборів. На сьогодні для забезпечення виборчого процесу уже виконано робіт на більш ніж 3 млн. грн. Відтак, виникає питання: хто буде відшкодовувати ці кошти і хто буде відповідати за таке марнотратство?» - наголосила заступник глави Секретаріату.

Крім того, аргументуючи необхідність прийняття вчорашньої постанови Верховної Ради України загрозами «зриву проведення зазначених виборів», парламент скасував ці вибори взагалі, замість того, щоб спрямувати зусилля на забезпечення законності їх проведення.

М.СТАВНІЙЧУК також наголосила, що вчорашнє рішення парламенту залишило відкритими проблеми, констатовані Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який 17 грудня 2008 року встановив факти численних та систематичних порушень Конституції та законів України Тернопільською обласною радою, ігнорування нею вимог компетентних органів, порушення її посадовими особами вимог законодавства. Таким чином, профільним парламентським комітетом було встановлено достатні та законні підстави для призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради, які й на сьогодні залишаються актуальними, підкреслила вона.

«Отже, крім іншого, скасування виборів до цієї обласної ради означає заморожування серйозних проблем, продовження фактичного стану «паралічу» місцевого самоврядування на обласному рівні», - повідомила М.СТАВНІЙЧУК.

«Детальний аналіз усіх обставин вчорашнього рішення ВР про скасування тернопільських виборів свідчить про превалювання політичних міркувань над юридичними аргументами та демократичними засадами», - зазначила заступник глави Секретаріату.

«Стандарти демократичних виборів передбачають принцип періодичності та обов`язковості виборів, який полягає, зокрема, у недопущенні будь-яких дій, рішень, метою яких є спонукання до зриву чи скасування виборів, перенесення строків виборів, виборчих дій і процедур, призначених відповідно до Конституції і законів. Якщо так далі піде, то не виключено, що практика скасування виборів на місцевому рівні деякими політичними силами пошириться і на загальнонаціональні вибори», - припустила М.СТАВНІЙЧУК.

Заступник глави Секретаріату наголошує, що позиція Президента України є категоричною: ніхто не може забрати право громадян України обирати місцеву та національну владу.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня 250 народних депутатів проголосували за ухвалення постанови “Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”. Постанова набуває чинності з дня її ухвалення.

Вибори мали відбутися 15 березня.