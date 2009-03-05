Черновецький: сусіди ненавидять мене і мого кота Яшу

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав коротку прес-конференцію у своєму будинку, який розташований у Конча-Заспі, і показав його представникам ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, у дворі дому першим журналісти побачили автомобіль «швидкої допомоги» «Борис» - як з`ясувалося, лікарі цієї служби чергують у мера впродовж його хвороби (як відомо, у мера запалення легенів – УНІАН).

Мер спочатку привів на зустріч із журналістами своїх онуків, але незабаром діти залишили залу. Мер відповів буквально на три запитання, і після цього запропонував журналістам подивитися деякі кімнати його будинку, а також запросив пригоститися чаєм з медом і пиріжками.

Під час екскурсії по будинку мер показував, де і як працює вдома над проблемами міста. Він показав свою спальню, де біля ліжка, на тумбочці, була ікона Ісуса Христа та Біблія.

На запитання журналістів, хто є його сусідами, мер сказав, що не цікавився і не знає цього.

«У мене 45 соток», - повідомив міський голова про свою ділянку. «Я живу як багато з киян. Сусідів не знаю, вони мене уникають, ненавидять мене і мого кота Яшу», - додав він.

Кота Яшу мер не зміг показати журналістам, пояснивши це тим, що зараз весна і кіт пішов «гуляти».

Мер пообіцяв, що найближчим часом призначить розширену прес-конференцію, на якій відповість на всі запитання, які цікавлять журналістів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також наголосив, що, попри хворобу, «тримає руку на пульсі того, що відбувається в Києві, знає абсолютно все і напружено працює над проектом бюджету-2009».

«Тут є лікарі, які, на жаль, не дадуть мені можливості зараз розгорнено відповісти на всі запитання, що цікавлять не тільки киян, а й усіх українців», - пояснив міський голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував представникам ЗМІ за те, що вони знайшли час його відвідати.