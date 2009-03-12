Яценюк коментує заяву Турчинова про пенсії заробітчан

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає категорично проти введення оподаткування трудових мігрантів.

Про це він заявив під час презентації Хмельницького обласного осередку Ініціативи «Фронт змін», що проходила у формі телемосту Київ-Хмельницький, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

Коментуючи заяву першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВ щодо обов’язку трудових мігрантів перераховувати кошти у Пенсійний фонд для свого пенсійного забезпечення після повернення на батьківщину, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що це “призведе тільки до тінізації ринку і точно не допоможе збалансувати Пенсійний фонд”.

За його словами, людям, які повертаються в Україну, потрібно допомогти заснувати свій бізнес, створити нові робочі місця, і тільки після цього вони зможуть сплачувати відповідні податки і пенсійні платежі державі. «Це повинно бути пріоритетом номер один стосовно трудових мігрантів, і найважливішим для їх адаптації в українському суспільстві», – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня перший віце-прем`єр О.ТУРЧИНОВ сказав журналістам, що трудові мігранти повинні перераховувати кошти у Пенсійний фонд для свого пенсійного забезпечення після повернення на батьківщину.

Він зазначив, що на засіданні уряду розглянуто питання про заходи посилення Пенсійного фонду. «Деякі речі, які ми прийняли і які дадуть змогу стимулювати наших громадян, які працюють за кордоном, отримувати пенсії в Україні та добровільно перераховувати внески до Пенсійного фонду. Ми вважаємо, що це можуть бути достатньо серйозні надходження», - сказав О.ТУРЧИНОВ.