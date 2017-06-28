Україна готує телефонну конференцію країн "нормандського формату" – Клімкін

Україна має намір організувати телефонну конференцію країн-членів "нормандського формату" із врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив у вівторок у Римі міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом, повідомляє Радіо Свобода.

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На прес-конференції у зовнішньополітичному відомстві Італії Клімкін повідомив, що телефонна конференція між чільними представниками України, Росії, Німеччини та Франції має відбутися найближчим часом, "йдеться про лічені дні".

За словами Клімкіна, на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: Росія надалі не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди".

"Москва має припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, включно з українсько-російським кордоном, звільнити полонених та сприяти проведенню вільних виборів", – заявив Павло Клімкін у Римі.

Як повідомляв УНІАН, президент Французької Республіки Еммануель Макрон допускає можливість зустрічі лідерів країн "нормандського формату" щодо урегулювання ситуації на Донбасі у липні.