Порошенко: У США існує консенсус щодо санкцій проти РФ за невиконання Мінська

Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що у Сполучених Штатів Америки існує повний консенсус щодо санкцій проти Росії за невиконання Мінських угод.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

Читайте такожWP дізналася, що не влаштовує Білий дім у нових санкціях проти Росії

Порошенко повідомив, що під час робочої поїздки до США провів змістовну розмову з головою Палати представників Конгресу США Полом Раяном та лідером демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі.

«В Конгресі США існує повна підтримка санкцій, і дискусії ведуться виключно про повноваження президента щодо того, чи має президент одноосібно скасовувати санкції, чи для цього буде потрібне певне обговорення в Сенаті. Щодо змістовної частини я дискусій не бачу. Я думаю, що вони будуть проговорені під час візиту президента США до Європи, але (стосовно) рішення щодо чітких санкцій за невиконання Мінських угод існує абсолютно повний консенсус, і це в тому числі є результатом нашої ефективної співпраці з нашими партнерами із США», - зауважив президент.

На переконання Порошенка, США повинні відігравати саму роль лідера щодо координації і об’єднання трансатлантичної співпраці і координації санкції в межах «Великої сімки» разом з Євросоюзом, в іншому разі санкції були б неефективними.

Також глава держави нагадав, що після візиту до Вашингтона він прибув до Брюсселя і взяв участь у саміті Європейської народної партії, який передував рішенню Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод.