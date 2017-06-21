У Путіна розповіли, коли відбудеться телефонна розмова лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч лідерів "нормандської четвірки» в ході саміту G20 в липні в Німеччині не планується. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає "ТАСС".

В той же час, Ушаков заявив про телефонну розмову.

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"Мається на увазі провести телефонну розмову (лідерів, - ред.), яка зараз готується", - уточнив він. "Її дата не визначена, зараз це питання не прийнято, але, очевидно, (розмова, - ред.) буде до кінця червня", - сказав Ушаков.

Як повідомляв УНІАН раніше, перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» обов'язково відбудеться, але їй може передувати двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Зустріч обов'язково відбудеться, тому що так воно працює. Конкретно: день, на жаль, не зможу сказати. Можу сказати, що найближчим часом ви самі побачите, які зустрічі відбудуться», - сказав Пристайко.