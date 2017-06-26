Макрон назвав орієнтовні дати зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

14:32, 26 червня 2017
Політика
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Вона відбудеться або наприкінці червня, або на початку липня.

Петро Порошенко зустрівся з Еммануелем Макроном / фото УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон допустив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" щодо врегулювання на Донбасі в липні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

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Зокрема, його запитали, чи відома дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату", або за яких умов можлива така зустріч.

"Зараз щодо дати - це ще вирішується. Це буде або кінець червня, або початок липня. Зараз ми вчотирьох найближчими годинами будемо вирішувати це між учасниками (в форматі телефонної розмови - УНІАН)", - зазначив Макрон.

Також він заявив, що перед такою зустріччю треба отримати інформацію і мати об'єктивне бачення ситуації на Донбасі. За словами президента Франції, таку інформацію повинні надати представники ОБСЄ.

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Теги: #нормандський формат#нормандська четвірка#Порошенко і Макрон