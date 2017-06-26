Макрон назвав орієнтовні дати зустрічі лідерів "нормандської четвірки"
Вона відбудеться або наприкінці червня, або на початку липня.
Президент Франції Еммануель Макрон допустив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" щодо врегулювання на Донбасі в липні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.
Читайте такожЄС продовжить санкції проти РФ на півроку після звіту Меркель та Макрона - Туск
Зокрема, його запитали, чи відома дата зустрічі лідерів країн "нормандського формату", або за яких умов можлива така зустріч.
"Зараз щодо дати - це ще вирішується. Це буде або кінець червня, або початок липня. Зараз ми вчотирьох найближчими годинами будемо вирішувати це між учасниками (в форматі телефонної розмови - УНІАН)", - зазначив Макрон.
Також він заявив, що перед такою зустріччю треба отримати інформацію і мати об'єктивне бачення ситуації на Донбасі. За словами президента Франції, таку інформацію повинні надати представники ОБСЄ.