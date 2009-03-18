Дипломати, акредитовані в Білорусі, написали диктант з білоруської мови

Десять зарубіжних дипломатів, акредитованих у Білорусі, взяли участь у другому етапі Загальнонаціонального диктанту з білоруської мови.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Білорусі, диктант відбувся 17 березня в офісі білоруського інформаційного агентства БєлаПАН.

Зокрема, диктант писали посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ, посол Великобританії Найджел ГУЛД-ДЕВІС, Угорщини - Ференц КОНТРА, Ізраїлю - Едуард ШАПІРА, Литви - Едмінас БАГДОНАС, Польщі - Хенрік ЛИТВИН, Словаччини - Маріан СЕРВАТКА, Швеції - Стефан ЕРІКССОН, а також тимчасові повірені у справах США Джонатан МУР і Чехії Іржі КАРАС.

Дипломатам був запропонований текст білоруського письменника Володимира Короткевича «Рідна мова». Диктант проходив у формі естафети: кожен його учасник диктував і писав по одному реченню.

Як зазначив організатор акції, філософ Володимир ПОДГОЛ, ідея написати диктант у незвичайній формі народилася 3 березня в Брюсселі на зустрічі білоруських експертів з представниками структур Євросоюзу. У такій оригінальній формі диктант був проведений у представництві дипмісії Словаччини в Брюсселі за пропозицією колишнього тимчасового повіреного в справах Словаччини в Білорусі Любомира РЕГАКА.

«У Єврокомісії зараз проходить виставка Біблій. Поряд з Бібліями лежить чиста книга, і кожен, хто відвідує виставку, може вписати в цю книгу наступну фразу з Біблії. Таким чином, Біблія переписується вручну. Любомир РЕГАК запропонував нам використовувати цей прийом при написанні диктанту», - сказав В.ПОДГОЛ.